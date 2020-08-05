ولم يستخدم زيدان اللاعبين كثيراً بعد استئناف الدوري الإسباني الذي توّج بلقبه على حساب غريمه برشلونة، إثر توقفه لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم يخض بايل (31 عاماً) سوى 20 مباراة رسمية سجل فيها ثلاثة أهداف هذا الموسم. وشارك فقط في مباراتين بعد استئناف الدوري في حزيران/يونيو.

وبشكل عام تعرض النجم الويلزي لانتقادات من وسائل الإعلام الإسبانية بسبب افتقاده للاحترافية خلال تلك الفترة، وبدا مهمشاً في المدرجات ومغطياً وجهه احيانا بالكمامة الواقية من فيروس كورونا. كما ظهر بعيداً عن احتفالات زملائه بعد تتويجهم بلقب الدوري الاسباني.

وعلى غراره، لا يبدو خاميس العائد من إعارة مع بايرن ميونيخ الالماني، ضمن خطط زيدان. شارك في 14 مباراة فقط هذا الموسم وسجل هدفا وحيداً.

كما غاب عن تشكيلة زيدان التي ضمت 24 لاعباً (2-1 ذهاباً لسيتي) المهاجم ماريانو دياز المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبرغم إيقافه لطرده في مباراة الذهاب، سيسافر قائد الفريق سيرخيو راموس مع زملائه إلى مانشستر التي تستضيف المباراة.

ويسمح بروتوكول الاتحاد الأوروبي لمدافع ريال دخول الملعب والبقاء في غرف الملابس دون تواجده على مقاعد البدلاء. ويتعيّن عليه الخضوع لاختبارات كورونا على غرار باقي لاعبي الفريق.

