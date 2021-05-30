غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس بعد خسارة نهائي الأبطال من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 19:05 0:36 دقيقة اعتبر الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه استخلص الدروس من هذه التجربة الأولى له في نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها 0:28 دقيقة السويد تهزم فنلندا ودياً 0:36 دقيقة غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس 0:39 دقيقة الزمالك يتوج بلقب الدوري الإفريقي في كرة السلة 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً 0:48 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن دوري السوبر الأوروبي 0:36 دقيقة وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه 2:42 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا