غوارديولا يعاين عيوب فريقه رغم الفوز من قبل beIN SPORTS April 6, 2021 23:50 1:01 دقيقة رغم الفوز إلا أن بيب لم يكن راضياً كل الرضى عن أداء فريقه مانشستر سيتي بعد كسب الإسبقية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2-1 على حساب دورتموند. مقابلات دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند بيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة أسبقية غير مطمئنة لمان سيتي على حساب دورتموند 1:22 دقيقة فاسكيز يحذّر من تأثير هدف ليفربول 1:01 دقيقة غوارديولا يعاين عيوب فريقه رغم الفوز 1:36 دقيقة فينيسيوس يكشف عن تعليمات زيدان أمام ليفربول 4:32 دقيقة فينيسيوس يقود ريال مدريد لتجاوز ليفربول 0:25 دقيقة أنس جابر تسير بثبات في "بطولة تشارلستون" 0:30 دقيقة توخيل متفائل قبل مواجهة بورتو 2:28 دقيقة ألونسو يعلق على خبر وقوع مشاجرة في تدريبات تشيلسي؟ 0:22 دقيقة قطر تعيد الحياة إلى رياضة كرة الطاولة 1:28 دقيقة رئيس فالنسيا يعرب عن دعمه للفرنسي دياكابي