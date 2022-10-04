غوارديولا يخشى من الثقة الزائدة للاعبي مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS October 4, 2022 18:55 1:23 دقيقة أبدى الإسبانيّ جوسيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي تخوّفه من حالة الرّضا عن النّفس التي تتملّك لاعبيه عقب الفوز الكبير على مانشستر يونايتد في الدوريّ. وأشاد غوارديولا في الوقت ذاته بما يقدّمه نجم الفريق آيرلينـغ هالاند على أرض الملعب وفي غرف الملابس. دوري أبطال أوروبا جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة تسيتسيباس إلى الدّور الثاني في بطولة أسـتانا 0:52 دقيقة قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار تخلو من اسم كورتوا 1:23 دقيقة غوارديولا يخشى من الثقة الزائدة للاعبيه 0:41 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تحطّ الرحال في ألمانيا 0:57 دقيقة خسارة مفاجئة لرود أمام مونار 1:21 دقيقة تحضيرات الأخضر لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:35 دقيقة المنتخب الإيراني يبلغ نصف النهائي 0:45 دقيقة الهلال الأحمر السعودي يعزز إمكانياته 1:32 دقيقة دعوى قضائية ضدّ ضباط من الشرطة الإندونيسية 0:44 دقيقة توسيع نطاق برنامج كرة القدم من أجل التنمية للمدارس