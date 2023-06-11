غوارديولا يثني على إنتر ويعتبر لقب الأبطال تتويجاً لجميع إنجازاته مع الفريق من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 14:57 1:07 دقيقة أثنى جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أداء إنتر وقال الإسباني إن فريقه بالإضافة إلى اللاعبين دخلوا التاريخ، معتبراً أن لقب دوري الأبطال يُتوِج جميع إنجازاته مع الفريق. مقابلات دوري أبطال أوروبا غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة جماهير مانشستر سيتي تعيش ليلة تاريخية لا تنسى 2:16 دقيقة جماهير إنتر تشيد بأداء فريقها رغم خسارة اللقب 1:17 دقيقة مارتينيز ودامفريز..خيبة وفخر 1:07 دقيقة غوارديولا يثني على إنتر 0:30 دقيقة الوداد والأهلي: التغطية الخاصة 3:07 دقيقة الأهلي المصري ينهي تحضيراته بصفوف مكتملة 2:39 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 2:34 دقيقة التركيز عنوان تدريبات الوداد قبل الموقعة الكبرى 1:01 دقيقة إنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم" 1:15 دقيقة فودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق"