وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي الجمعة عشية نهائي كأس إنكلترا أمام واتفورد على ملعب ويمبلي "حللنا في المركز الأول في الدوري، ومع ذلك منذ يومين أو ثلاثة أيام، الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الجميع هو هذه المسألة (خرق قوانين اللعب المالي النظيف)".

وتابع "شخصياً، أثق بالنادي وبالإداريين"، قبل أن يضيف: "أعرف أنّ الجميع ينتظر أن تتم إدانتنا، ولكن حتى الآن، نحن بريئون لحين إثبات العكس".

ويقف فريق الـ "سيتيزنس" على أعتاب انجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الانكليزية يتمثل بإحراز الثلاثية المحلية عندما يلتقي واتفورد في نهائي كأس إنكلترا، بعدما توّج بكأس رابطة الأندية الإنكليزية بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، قبل أن ينهي سباقاً مثيراً في الدوري المحلي محتفظاً بلقبه بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر ليفربول.

وتابع غوارديولا "يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) حالياً مع محامي مانشستر سيتي، النادي حاضر للكشف عن جميع المستندات وكلّ ما حدث، أنا لست ضليعاً بالمسائل القانونية، ولست على علم بما يحصل في الكواليس".

وجدّد المدرب الإسباني البالغ 48 عاماً نفيه بشأن نيته الانتقال لتدريب بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس، وقال: "لا أعرف عدد المرات التي سأضطر لتكرار ذلك، ولكن لن أذهب إلى إيطاليا، سأبقى في سيتي لمدة عامين إضافيين، في حال أرادوا مني البقاء، انا مرتبط بعقد، وأنا سعيد بالعمل هنا، لن أذهب إلى أي مكان".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنّ نتائج التحقيق أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت على موقعها الإلكتروني أنّ الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أو الموسم بعد المقبل.

