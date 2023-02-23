غوارديولا يتحدّث عن سر اجتماعه باللاعبين من قبل beIN SPORTS February 23, 2023 15:15 0:53 دقيقة تحدث جوزيب غوارديولا خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة عن واقعة اجتماعه باللاعبين على أرضية الملعب مشيراً إلى أنه طلب منهم أن يبقوا رؤوسهم مرفوعة مشيداً في الآن ذاته بأدائهم. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة استعراض مميز في لوسيل 1:23 دقيقة كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك 0:34 دقيقة سيدات بنما إلى نهائيات كأس العالم 0:55 دقيقة نتيجة مهمة لفريق إنديبندينتي ميديلين 0:57 دقيقة مشروع جديد لإصلاح وحماية كرة القدم الإنكليزية 0:53 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن سر اجتماعه باللاعبين 5:49 دقيقة رحلة روبليف تتوقف عند محطة ربع النهائي 1:39 دقيقة مدافع أتليتيكو مدريد يتحدث عن الديربي المنتظر 2:48 دقيقة مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن 2:51 دقيقة روما مورينيو في مواجهة مفترق طرق