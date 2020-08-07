غوارديولا: "مواجهة ريال مدريد لا تتحمل الخطأ" من قبل beIN SPORTS August 7, 2020 15:09 0:25 دقيقة شدد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، لا تتحمل هامش الخطأ. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بيب غوارديولا ريال مدريد مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مانشستر سيتي وريال مدريد – التغطية الخاصة 3:16 دقيقة ديبالا متواجد في تشكيلة يوفنتوس ضد ليون 2:34 دقيقة ميسي وحلم التتويج مجدداً بلقب دوري الأبطال 3:03 دقيقة باريس سان جيرمان يتأهب للسفر إلى البرتغال 2:18 دقيقة هل يقترب شبح الإقالة من ساري؟ 1:49 دقيقة بنزيمة.. علامة فارقة في صفوف الـ"ميرينغي" 0:25 دقيقة غوارديولا: "مواجهة ريال مدريد لا تتحمل الخطأ" 20:52 دقيقة سيتين يدافع عن برشلونة ويحذر من نابولي 0:35 دقيقة النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما 0:35 دقيقة بين الـ"سيتي" وريال مدريد ... من سيثبت علو كعبه؟