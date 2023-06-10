غوارديولا في رحلة البحث عن لقب طال انتظاره من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 10:10 3:04 دقيقة يقال في كرة القدم الحالية إن بيب غوارديولا ظلمه دوري الأبطال أكثر من مرة بعيداً عن برشلونة. فالفيلسوف ينظر إلى النحس الذي يطارده على أنه تفصيل صغير من تفاصيل اللعبة. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال