

وبدا الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بحاجة للمزيد من الوقت للتعمق أكثر بالأخطاء التي كلفته الخروج من دوري الأبطال عقب الهزيمة من ليون الفرنسي 3-1 السبت.



وقال غوارديولا: "هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى الخسارة، عندما تضيع الفرص وترتكب مثل هذه الأخطاء التي ارتكبناها فسوف تجد نفسك خاسراً".

وعن فرصة ستيرلينغ التي أضاعها بغرابة وكان من الممكن أن تمنح سيتي التعادل 2-2: "فرصة ستيرلينغ تلخص كل شيء" مشيراً إلى ضرورة استغلال الفرص في مثل هذا النوع من المباريات وتجنب الأخطاء قدر الإمكان.

وتابع غوارديولا: "لعبنا بطريقة جيدة في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافياً" مؤكداً أن مانشستر سيتي يستحق الذهاب بعيداً في المسابقة.

وختم غوارديولا حديثه: "علينا الاسترخاء ونسيان ما حدث، عند التحضير للموسم القادم سنقوم بتصحيح الأخطاء ونسعى للتحسن".