غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" من قبل beIN SPORTS April 28, 2021 23:40 1:47 دقيقة رغم الفوز في ذهاب نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، إلا أن المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا شدد على صعوبة مباراة الإياب مشيراً إلى أن باريس سان جيرمان فريق قوي جداً. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة رياض محرز: "تفوّقنا على منافسنا في الشوط الثاني" 1:39 دقيقة ماركينيوس: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 1:26 دقيقة دي بروين: "كنت محظوظاً بذلك الهدف" 1:47 دقيقة غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" 2:02 دقيقة فينغر يتحدّث عن مباراة سان جيرمان والـ"سيتي" 4:06 دقيقة "سيتي" يكسب الأسبقية أمام "سان جيرمان" 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي" 2:57 دقيقة مانشستر سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على باريس سان جيرمان 3:35 دقيقة سان جيرمان يتطلع لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل الإياب