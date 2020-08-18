وأوضح غنابري أن مواجهة ليون في نصف النهائي ستكون مختلفة تماماً مؤكداً أن العملاق البافاري سيكون على أهبة الاستعداد لخوض تلك المباراة الهامة.

وقال غنابري عن مواجهة الفريق الفرنسي في نصف النهائي : "هذه المباراة مصيرية فهي مفتاحنا للوصول إلى اللقب ونحن على دراية من أنها لن تكون مواجهة سهلة".

وعن عودة زميله بنجامان بافار إلى التشكيلة الأساسية عقب تعافيه من الإصابة أوضح غنابري أن بافار يمثل قيمه مضافة هامة جداً لفريق بايرن ميونيخ وهذا الأمر يحفزنا تماماً لأنه يتمركز بشكل رائع في الميدان، مؤكداً في الوقت ذاته أن مدرب الفريق هانزي فليك له القرار النهائي في مشاركة الظهير الفرنسي من عدمه.