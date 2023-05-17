غريليش: "لا أجد الكلمات..حلم يتحقق" من قبل beIN SPORTS May 17, 2023 23:42 2:51 دقيقة علّق نجم مانشستر سيتي جاك غريليش على فوز فريقه الكبير على ريال مدريد برباعية نظيفة وبلوغه نهائي دوري الأبطال قائلاً إنه لا يجد الكلمات للتعبير مضيفاً أن بلوغ النهائي هو حلم يتحقق بالنسبة له. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي جاك غريليش -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة غريليش: "لا أجد الكلمات..حلم يتحقق" 2:17 دقيقة غوارديولا: "هذا ليس أفضل أداء لمانشستر سيتي" 1:39 دقيقة أنشيلوتي يعترف بأحقية مانشستر سيتي بالفوز على ريال 1:43 دقيقة كوفنتري سيتي يُطيح بميدلزبره 2:08 دقيقة اتحاد الجزائر يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 6:07 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد ويعبر للنهائي 0:25 دقيقة السد يضمّ البرازيلي أوتافيو 0:37 دقيقة لابورتا يوافق على استمرار أليماني مديراً للكرة 0:50 دقيقة رباعي يغادر ليفربول بنهاية الموسم 0:49 دقيقة إيقاف توني هداف برينتفورد 8 أشهر بسبب المراهنات