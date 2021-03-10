غريزمان يشيد بأداء برشلونة ويشير إلى تميز نافاس من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 23:28 1:27 دقيقة أشاد المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، بما قدمه برشلونة أمام باريس سان جيرمان مشيراً إلى تميز الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في صد محاولات رفاق ليونيل ميسي. مقابلات دوري أبطال أوروبا أنطوان غريزمان باريس سان جيرمان برشلونة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة الرجاء يخرج من امتحان نامونغو بنجاح 0:33 دقيقة بيراميدز يحقق فوزاً كبيراً 0:28 دقيقة حمزة لحمر يقود النجم الساحلي للفوز على دياراف 3:41 دقيقة أتلتيكو يعبر من بيلباو ويوسع الفارق عن برشلونة 6:21 دقيقة مانشستر سيتي يعزز ريادته في ليلة تألق رياض محرز 0:29 دقيقة راشفورد لن يشارك أمام ميلان 2:19 دقيقة فيدرر: "أنا سعيد بعودتي إلى الملاعب" 0:45 دقيقة فيدرر يستهل عودته ببلوغ ربع النهائي 0:32 دقيقة تقارير: برشلونة يتقدّم بعرض لضمّ نجم "سيتي" أغويرو 0:46 دقيقة إعادة انتخاب باخ رئيساً للجنة الأولمبية الدولية