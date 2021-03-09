غاي: "باريس سان جيرمان لن يتهاون أمام برشلونة" من قبل beIN SPORTS March 9, 2021 18:37 0:34 دقيقة أكد السنغالي إدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان أنّ فريقَه لن يَتهاون أمام برشلونة في إياب ثمن النهائي وسيكون جاهزاً بنسبة مائتين بالمئة. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان إدريسا غاي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تييم سعيد بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس 0:31 دقيقة سفيتولينا تودع بطولةَ دبي المفتوحة للتنس 3:25 دقيقة الجزيري يؤكد صعوبة تجاوز الدور الأول 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:25 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:00 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 1:13 دقيقة الجزيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل 0:52 دقيقة زيارة تجريبية لأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ملعب البيت 2:40 دقيقة الأولمبياد سيقام دون حضور الجماهير من خارج اليابان 2:59 دقيقة نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة