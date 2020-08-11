

وأوضح غاسبيريني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء العديد من النقاط عن المباراة التي ستقام في البرتغال وسيصعد الفائز بها إلى نصف النهائي، بعدما فرض فيروس كورونا إلغاء مباريات الذهاب والعودة.

وقال غاسبيرني عن وجود فرصة واحدة فقط للتأهل: "سنلعب أمام فريق مميز، نحن في مباريات العودة دائماً ما كنا نقدم مباريات مميزة، والآن ليس هناك فرصة للتعويض، لذلك سنبذل كل ما لدينا الثلاثاء".



وعن طريقة إيقافه للبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان: "نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم وهذه مشكلة كبرى لدى الفرق التي تواجهه، الأفضل بالنسبة لنا لإيقافه هي جعل باريس سان جيرمان هو الفريق الذي يدافع".

وتابع: "بتركيز جميع أعضاء الفريق سيكون بإمكاننا إيقاف نيمار".

ولفت أتالانتا الأنظار هذا الموسم بعدما كان منافساً قوياً على لقب الدوري الإيطالي قبل أن يختتم المسابقة في المركز الثالث.

