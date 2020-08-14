غارسيا: اللاعبون بحالة معنوية عالية من قبل beIN SPORTS August 14, 2020 21:44 1:06 دقيقة قال مدرب ليون الفرنسي رودي غارسيا إن لاعبيه يتمتعون بحالة معنوية عالية بعد إقصاء يوفنتوس مؤكدا رغبة فريقه بالفوز على مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال. تقارير إخبارية رودي غارسيا دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ليون -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة أرنولد ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الـ"بريميرليغ" 1:51 دقيقة حزن مدريد يزداد عقب خروج أتلتيكو 1:09 دقيقة البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام 2:09 دقيقة كيف كانت تغطيتنا؟ 2:18 دقيقة ناغلسمان يوضح أسباب تفوق لايبزيغ على أتلتيكو مدريد 0:57 دقيقة برشلونة لم يتلقَّ أي عرض من طرف رونالدو 1:18 دقيقة فليك يؤكد جاهزية لاعبيه لمباراة برشلونة 3:30 دقيقة لايبزيغ يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف النهائي 1:37 دقيقة ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال 0:42 دقيقة بعثة فريق برشلونة تصل إلى لشبونة