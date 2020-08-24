وسيحتفل أعضاء النادي في حفل خاص في ملعب أليانز أرينا مساء اليوم على أن يحصلوا بعدها على قسط من الراحة لمدة أسبوعين قبل أن يعادوا النشاط الكروي في منتصف أيلول/سبتمبر.

ووصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمسؤولون إلى المطار وهم يرتدون الكمامات وقصان سوداء كتب عليها "ثلاثية 2020" في إشارة الى القاب دوري الابطال، الدوري والكأس المحليين، في تكرار لإنجاز عام 2013 بإشراف المدرب يوب هاينكس.

وكان في استقبال الفريق محافظ ولاية بافاريا ماركوس سودر الذي هنأ الجميع على هذا الإنجاز قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية.

والتقط كل من القائد وبطل المباراة الحارس مانويل نوير إضافة إلى القائد الثاني توماس مولر طرفاً من الكأس ذات الأذنين الكبيرتين، التي رفعاها أيضا كلاهما عام 2013.

ولن تكون هناك احتفالات صاخبة هذا العام مع الجماهير أسوة بكل عام حيث يحتفل الفريق بكؤوس الموسم مع جماهيره في ساحة ماريان بلاتز بسبب التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وسبق أن قال المدرب هانسي فليك مساء الأحد عقب الفوز ممازحاً إنه استثنائيا هذه المرة لن يحدد "موعداً نهائيا" للاعبين من اجل إنهاء الاحتفالات في الفندق في العاصمة البرتغالية.

وغادر بعدها الفريق على متن باصين أحدهما أحمر والثاني ابيض لونَي النادي نحو الملعب وسط اصوات صافرات الإنذار لسيارات الإطفاء في المطار تحية للانجاز الذي حققوه.

.وسجل الفرنسي كينغسلي كومان لاعب سان جيرمان السابق الهدف الوحيد في اللقاء ليمنح بايرن ميونيخ لقبه السادس بعد أعوام 1974-1976-1975-2001-2013.

ويستأنف بايرن نشاطه في 11 أيلول/سبتمبر أمام دورن المتواضع في الدور الاول من كأس المانيا قبل ان يفتتح البوندسليغا ضد شالكه بعدها بأسبوع مستهلاً مشواره نحو لقب تاسع توالياً.

مداخلة مراسلنا ضياء الفاتح