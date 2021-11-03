عطاء ملفت لآياكس في أمجد الكؤوس من قبل beIN SPORTS November 3, 2021 11:51 3:14 دقيقة تألق ملفت لنادي آياكس أمستردام في دوري الأبطال هذا الموسم، الفريق الهولندي فاز بجميع مبارياته حتى الآن مسجلاً 11 هدفاً ولم يدخل شباكه سوى هدف واحد. ويحل آياكس ضيفاً على بوروسيا دورتموند في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا آياكس أمستردام -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة عطاء ملفت لآياكس في أمجد الكؤوس 3:30 دقيقة ريال مدريد يسعى لتكرار تفوقه على شاختار 3:03 دقيقة مانشستر سيتي يريد طي صفحة أسبوع غير تقليدي 3:26 دقيقة سان جيرمان يشد الرحال إلى ألمانيا لمواجهة لايبسيتش 3:06 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 2:38 دقيقة مواجهة مصيرية لميلان أمام بورتو 3:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 3:00 دقيقة ليفربول يصطدم بضيفه أتلتيكو مدريد 1:23 دقيقة رونالدو: "لا نستسلم" 3:51 دقيقة رونالدو ينقذ يونايتد من الخسارة أمام أتالانتا