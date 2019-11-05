عبدالله يوسف:" زيارة خاصة للكامب نو" November 5, 2019 13:23 2:31 دقيقة أعرب الدولي البحريني عبدالله يوسف في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، عن سعادته بالتواجد مع سلافيا براغ، في ملعب الكامب نو مشيرا إلى أن الفريق التشيكي سيحاول التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي في حال عدم تمكنه من بلوغ الدور المقبل في دوري الأبطال. مقابلات دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة ألميريا يُعين غوتي مدرباً جديداً له 1:17 دقيقة منافسة قوية على 38 بطاقة تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 1:16 دقيقة كارلوس فيلا يتفوّق على إبراهيموفيتش ! 2:31 دقيقة عبدالله يوسف:" زيارة خاصة للكامب نو" 0:38 دقيقة نادال يؤكد عزمه على المشاركة في بطولة الماسترز 3:19 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 0:44 دقيقة رابطة الكالتشيو تسعى لإقامة مباريات خارج إيطاليا 0:50 دقيقة بايرن ميونيخ يحدد الوقت اللازم لإيجاد بديل لكوفاتش 6:57 دقيقة لماذا رفض المخرج إعادة اللقطة ؟ هنا السبب ! 0:29 دقيقة غوميز خضع لعملية جراحية لمعالجة كسر في الكاحل