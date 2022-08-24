يذكر أن الفريق التركي قد تأهل مرةً واحدة فقط في تاريخه وكان ذلك قبل 11 موسمًا.

مباراة طرابزون سبور وكوبنهاغن - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة طرابزون سبور وكوبنهاغن اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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