عادل النجم المصري محمد صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعبين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا المسجل بإسم الإيفواري ديدييه دروغبا برصيد 44 هدفا.

وجاء هذا الإنجاز بعد توقيع صلاح لهدف في مرمى ريال مدريد لمصلحة ليفربول في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي آلت نتيجتها للميرينغي بخمسة أهداف لاثنين.

وبهدفه في شباك فريق العاصمة الإسبانية فقد سجّل المصري في 6 مباريات متتالية لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك صلاح بـ10 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها في أمجد الكؤوس الأوروبية.

