وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصاباً برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الاثنين "للأسف صلاح لن يكون جاهزاً لمواجهة برشلونة".

كما أكد كلوب أن البرازيلي فيرمينو لن يتمكن من المشاركة بسبب الإصابة.

وغاب فيرمينو عن مواجهة نيوكاسل كما شارك لدقائق قليلة خلال مواجهة الذهاب أمام برشلونة.

وقال كلوب: "كلاهما سيغيب غداً".

وأضاف عن وضع صلاح تحديداً "أنه ارتجاج في الدماغ وبالتالي لن يُسمح له باللعب. لا نستطيع القيام بذلك".

وأوضح "يشعر بأنه في حالة جيدة لكن الأمور ليس كافية كما يجب من وجهة النظر الطبية" مشيراً إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً لمواجهة ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من بطولة إنكلترا الأحد المقبل.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه ضد برشلونة بعد تخلفه ذهاباً بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.

لمتابعة المؤتمر الصحفي كاملاً