صلاح: "التغييرات التي أجراها كلوب كانت مجدية" من قبل beIN SPORTS October 4, 2022 23:48 1:22 دقيقة قال نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح إن التغييرات التي أجراها المدرب الألماني يورغن كلوب كانت مجدية وساهمت بفوز فريقه بهدفين نظيفين على غلاسكو رينجرز في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة تشافي: خضنا مباراة صعبة أمام إنتر 1:42 دقيقة يورغن كلوب يشيد بأداء لاعبيه 1:31 دقيقة سباليتي: قدمنا مباراة ممتازة 1:22 دقيقة صلاح: "التغييرات التي أجراها كلوب كانت مجدية" 3:09 دقيقة مواجهة فرانكفورت وتوتنهام تنتهي على وقع التعادل 4:43 دقيقة كلوب بروج يواصل عروضه القوية ويُسقط أتليتيكو مدريد 3:53 دقيقة إنتر يقتنص فوزاً بشق الأنفس من ضيفه برشلونة 6:18 دقيقة نابولي يقترب من ثمن النهائي بفوز ساحق على آياكس 1:24 دقيقة افتتاح مركز خدمات هيّا لتقديم الدعم للجمهور 3:49 دقيقة ليفربول يحقق فوزاً مستحقاً على غلاسكو رينجرز