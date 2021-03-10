صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 23:31 2:14 دقيقة تمنى المصري محمد صلاح تسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم رغم أنه اعترف أن إضاعة الفرص جزء من اللعبة، وذلك بعد قيادته لفريقه ليفربول لتكرار الفوز على لايبزيغ بثنائية نظيفة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول لايبزيغ محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة الرجاء يخرج من امتحان نامونغو بنجاح 0:33 دقيقة بيراميدز يحقق فوزاً كبيراً 0:28 دقيقة حمزة لحمر يقود النجم الساحلي للفوز على دياراف 3:41 دقيقة أتلتيكو يعبر من بيلباو ويوسع الفارق عن برشلونة 6:21 دقيقة مانشستر سيتي يعزز ريادته في ليلة تألق رياض محرز 0:29 دقيقة راشفورد لن يشارك أمام ميلان 2:19 دقيقة فيدرر: "أنا سعيد بعودتي إلى الملاعب" 0:45 دقيقة فيدرر يستهل عودته ببلوغ ربع النهائي 0:32 دقيقة تقارير: برشلونة يتقدّم بعرض لضمّ نجم "سيتي" أغويرو 0:46 دقيقة إعادة انتخاب باخ رئيساً للجنة الأولمبية الدولية