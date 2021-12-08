فريق السيدة العجوز ضمن التأهل بعد تحقيق العلامة الكاملة قبل أن يصطدم بتشيلسي الذي انتزعَ منه المركز الأول.

وستكون مباراة مالمو فرصة لليوفي لخطف الصدارة فيما يسعى البلوز إلى البقاء في الصدارة والتي يتربعون عليها بفارق الأهداف عندما يوجهون زينيت.

