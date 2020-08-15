صافرات الاستهجان تجتاح لاعبي برشلونة من قبل beIN SPORTS August 15, 2020 18:14 0:43 دقيقة تعرض لاعبو برشلونة لصافرات الاستهجان من قبل بعض المشجعين لدى وصول الفريق إلى مكان إقامته في لشبونة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة صافرات الاستهجان تجتاح لاعبي برشلونة 2:52 دقيقة الـ"سيتي" أمام فرصة الذهاب بعيداً في دوري الأبطال 2:38 دقيقة حسام عوار وريان شرقي من ركائز ليون 9:36 دقيقة آخر أخبار برشلونة بعد السقوط الكبير أمام بايرن 2:52 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وليون - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020 1:36 دقيقة كوتينيو: عملت بجد للمشاركة في هذه المباراة 2:32 دقيقة بارتوميو: الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات 1:48 دقيقة سيتيين يعتذر من الجماهير ويرفض التكلم عن مستقبله 1:52 دقيقة مولر: من الصعب وصف ما حدث