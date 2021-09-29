شيريف وافد جديد بأحلام كبيرة بين السياسة والرياضة من قبل beIN SPORTS September 29, 2021 16:11 3:59 دقيقة بعد فوزه التاريخي على الريال ... طرح التساؤل حول هوية فريق شيريف تيراسبول الذي استطاع العودة من ملعب سانتياغو بيرنابيو بنقاط الفوز بعد أن أطاح بفريق من قيمة الأبيض الملكي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد شيريف تيراسبول -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة فتح باب الترشيح لاستضافة خليجي 26 0:39 دقيقة فيروس كورونا يؤجل مباراة الدحيل أمام الوكرة 0:30 دقيقة مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي – التغطية الخاصة 3:59 دقيقة شيريف وافد جديد بأحلام كبيرة بين السياسة والرياضة 1:25 دقيقة beIN SPORTS تزور المقر المؤقت للاجئين الأفغان 1:07 دقيقة منتخب مصر يخوض مرانه الأول تحت قيادة كيروش 3:23 دقيقة ما هو سر تألق اللاعبين المغاربة في إشبيلية؟ 0:45 دقيقة إسبانيا ترفع القيود على دخول الجماهير إلى الملاعب 2:07 دقيقة بالميراس حامل اللقب يقصي مينيرو ويتأهل إلى النهائي 0:40 دقيقة باكياو يعلن اعتزاله من أجل التفرّغ للسياسة