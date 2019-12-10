متابعة: مازن الريس

حجز ليفربول الإنكليزي مكانه بين كبار ثمن النهائي بفوزه على مضيفه سالزبورغ النمساوي 2-0 اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجّل الغيني كيتا هدف ليفربول الأول مستثمراً تمريرة مميزة من السنغالي ساديو مانيه (57) قبل أن يستغل المصري محمد صلاح خطأ فادحاً من الحارس ستانكوفيتش ويضيف بطريقة جميلة الهدف الثاني (58)، وهو أول هدف للفرعون في الأبطال بعدما غاب عن التسجيل في آخر مرحلتين.

وتأهل ليفربول بهذا الانتصار كمتصدر لمجموعته الخامسة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة متفوقاً على نابولي الثاني 12 فيما تجمّد رصيد سالزبورغ عند سبع نقاط في المركز الثالث ليتأهل إلى يوروبا ليغ.

ولم تكن المباراة سهلة على حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر الدوري الممتاز على الإطلاق وخاصة في الشوط الأول، لكن كتيبة الألماني يورغن كلوب عرفت من أين تؤكل الكتف مجدداً وخرجت من مأزق سالزبورغ بفوز مهم وثلاث نقاط منحت الريدز الصدارة.



مباراة ليفربول وسالزبورغ - التغطية الخاصة

90+1 تسديدة جديدة من صلاح تمر بجانب المرمى.

(88) مانيه يفشل في إضافة الهدف الثالث لصالح ليفربول بعدما فضّل الحل الفردي.

(82) صلاح يقوم بمجهود فردي مميز ويهدي مانيه تمريرة الهدف الثالث لكن الأخير يسقط في اختباره أمام ستانكوفيتش المتألق.

(77) ستانكوفيتش يواصل تألقه ويحرم صلاح من الثنائية.

- ربع ساعة على النهاية وصاحب الأرض مستمر بمحاولاته الجدية لتذليل الفارق، لكن سوء الطالع يواصل ملاحقته للفريق النمساوي.

هدف 58: صلاح يسجل أحد أجمل أهداف المرحلة في دوري أبطال أوروبا.

هدف 57: مانيه يقوم بمجهود فردي رائع ويهدي كيتا تمريرة الهدف الأول.

(51) هالاند يثير مشاعر القلق لدى عشاق أبطال أوروبا بتسديدة قوية هزت الشباك من الخارج.

(50) ستانكوفيتش يفرض نفسه كأحد نجوم المباراة بحرمانه صلاح من وضع ليفربول في المقدمة.

(48) صلاح يهدر بغرابة مجدداً فوق المرمى.

(45 +1) كيتا يفوّت على ليفربول أخطر فرص المباراة بطريقة غريبة جداً.

(34) ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء ينفذها صلاح فوق المرمى.

(29) محمد صلاح لم يصدق كيف أضاع فرصة هدف محقق على حساب أصحاب الأرض.

(24) أليسون يتألق مجدداً ويحرم النرويجي هالاند من الهدف الأول.

(21) هوانغ كاد يباغت ليفرول وأليسون في المكان المناسب.

(20) النمسوي ستانكوفيتش يتصدى لتسديدة مانيه والدفاع يبعد تسديدة الغيني نبي كيتا وأرنولد يسدد فوق المرمى.

(8) السنغالي مانيه يرد بسرعة وتسديدته تمر بجوار المرمى.

(7) البرازيلي أليسون ينقذ ليفربول حارماً الكوري الجنوبي هوانغ والياباني مينامينو من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض.

(5) خطورة ليفربول تظهر مبكراً بتسديدة من المصري محمد صلاح يبعدها الحارس إلى ركنية.

المضيف سالزبورغ يبدأ مهاجماً ويحصل على ركلة ركنية في أول دقيقة.

انطلاق مباراة ليفربول وسالزبورغ.



التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وسالزبورغ