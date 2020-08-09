شاهد سحر مهارات نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 9, 2020 20:39 0:16 دقيقة نشر فريق باريس سان جيرمان على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لمهارات نيمار في التدريبات حيث استعرض بتمرير كرة حاسمة أدهشت الجميع. تقارير إخبارية أتالانتا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان نيمار -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة صلاح ينحت اسمه في المفكرة الوردية لدوري الأبطال 0:30 دقيقة الـ"يونايتد" من أجل إزاحة كوبنهاغن 0:32 دقيقة نزال قوي بين إنتر ميلان وباير ليفركوزن 0:16 دقيقة شاهد سحر مهارات نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان 0:54 دقيقة بوكا جونيورز يتوصل لاتفاق مع نجمه تيفيز 0:45 دقيقة أتالانتا يفقد حارس مرماه غوليني أمام سان جيرمان 0:45 دقيقة مبابي يشترك في تدريبات سان جيرمان 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:34 دقيقة سواريز: "ندرك صعوبة المهمة" 3:44 دقيقة برشلونة يزيح نابولي ويعبر لربع نهائي الأبطال