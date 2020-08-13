شاهد احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 13, 2020 13:40 0:50 دقيقة شاهد احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان عقب تأهل فريقهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة تأثير مميز لرياض محرز في أداء الـ"ستي" 0:50 دقيقة شاهد احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان 2:29 دقيقة سيميوني يطارد حلم التتويج بدوري الأبطال 3:14 دقيقة مواجهة منتظرة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ 2:04 دقيقة غاسبيريني: هنالك ندم كبير 1:39 دقيقة الخليفي: يوم مميّز في تاريخ نادي باريس سان جيرمان 1:34 دقيقة توخيل: كنت مؤمناً أننا سنسجل رغم الشكوك 2:43 دقيقة نيمار: لقد كان تأهلاً مهماً لنا 4:49 دقيقة سان جيرمان يقلب تأخره ويبلغ نصف نهائي دروي الأبطال 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا