شاهد أبرز ما قاله يورغن كلوب قبل مواجهة نابولي من قبل beIN SPORTS November 26, 2019 14:45 5:44 دقيقة مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تعرّف على تشكيلتي قطر والعراق 0:30 دقيقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان: التغطية الخاصة 2:06 دقيقة رسمياً: افتتاح خليجي 24 0:55 دقيقة ترددات قنوات beIN SPORTS الناقلة لكأس الخليج 0:57 دقيقة قطر (1) - (2) العراق | التغطية المباشرة 5:44 دقيقة شاهد أبرز ما قاله يورغن كلوب قبل مواجهة نابولي 0:42 دقيقة ميسي الأقرب لنيل الكرة الذهبية 0:35 دقيقة هل انضم زلاتان لنادٍ سويدي ؟ 2:30 دقيقة المنتخب اليمني يتطلع لانطلاقة مثالية 4:01 دقيقة عناد يعد بتقديم بطولة تليق بالمنتخب الكويتي