سينا: الضغط سيكون على يوفنتوس من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 12:58 0:31 دقيقة أكد ماركوس سينا سفير فياريال أن الضغط سيكون على يوفنتوس خلال مواجهتهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن فياريال سيدخل هذا الموعد بجدية كبيرة. مقابلات دوري أبطال أوروبا فياريال -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة مخاوف من إمكانية تجميد موسم الدوري الإنكليزي 1:22 دقيقة إبراهيمي: المنتخب الجزائري جاهز لمواجهة العنابي 9:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة تونس 1:12 دقيقة المساكني يشيد بتنظيم قطر لكأس العرب 18:50 دقيقة الكبيّر: نعلم كل شيء عن منتخب مصر 0:46 دقيقة برشلونة: أغويرو سيفصح عن "مستقبله" الأربعاء 22:14 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري قبل لقاء منتخب قطر 0:31 دقيقة منتخب اليمن للناشئين يتوج ببطولة غرب آسيا 0:31 دقيقة سينا: الضغط سيكون على يوفنتوس 0:36 دقيقة لويزاو يشيد بأياكس خصم بنفيكا في ثمن نهائي الأبطال