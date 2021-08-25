ودخل موناكو إلى المباراة أمام مضيفه بعد أن سقط في الإمارة بهدف دون رد، لكنه بدا على الطريق الصحيح عندما تقدم 2-صفر بفضل نجمه وسام بن يدر (18 و39). إلا أن أصحاب الأرض ردوا عبر مارلوس (74)) لينتهي الوقت الأصلي 2-1، ما كان سيمنح موناكو التأهل لولا إلغاء قاعدة الأهداف خارج الديار اعتبارًا من الموسم الحالي.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، وعندما كان البديل ميخالو مودريك يمرر كرة عرضية، اصطدمت بأغيلار الذي دخل في الدقيقة 99 وتابعت طريقها من فوق الحارس واستقرت في الشباك.

وبلغ شريف تيراسبول المولدافي دور المجموعات للمسابقة القارية الأم للمرّة الأولى في تاريخه بعد تعادله سلبًا مع مضيفه دينامو زغرب الكرواتي عطفًا على فوزه ذهابًا 3-صفر.

وجدد ريد بول سالزبورغ النمسوي فوزه بالنتيجة ذاتها 2-1 على بروندبي الدنماركي.

وتقام قرعة دوري الأبطال الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا" في نيون السويسرية.

