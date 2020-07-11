سيميوني يحذّر من خطورة لايبزيغ July 11, 2020 09:29 0:52 دقيقة حذر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من المهارات الهجومية والسرعة التي يتمتع بها لايبزيغ الذي سيواجهه في ربع النهائي مبينا أن المباراة ستكون متساوية بين الفريقين. مقابلات دوري أبطال أوروبا دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة ريال مدريد يبتعد بالصدارة بعد فوز صعب على ألافيس 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:17 دقيقة بوتراغينيو يتجنب التعليق على قرعة أبطال أوروبا 1:03 دقيقة رئيس أتالانتا يحلم بالوصول إلى نهائي أبطال أوروبا 0:48 دقيقة ناصر الخليفي: "مواجهة أتالانتا مثيرة للاهتمام" 0:54 دقيقة قرعة دوري أبطال أوروبا لا تشتغل سيتيين حالياً 3:19 دقيقة مباريات قوية في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2:17 دقيقة سحب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1:13 دقيقة باركلي يتطلّع لمواصلة التألق مع تشيلسي 1:49 دقيقة ليدز يونايتد يواصل تصدّر الـ"تشامبيونشيب"