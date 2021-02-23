سيميوني: "الحظوظ متساوية" من قبل beIN SPORTS February 23, 2021 14:29 0:59 دقيقة أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن المباراة أمام تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال لن تكون سهلة وأن حظوظ الفريقين متساوية. في المقابل، قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن المواجهة تمثل امتحانا حقيقيا بالنسبة للفريق اللندني . مقابلات دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد تشيلسي دييغو سيميوني توماس توخيل -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة الدون كريستيانو رونالدو يتألق ويصحح مسار يوفي 1:30 دقيقة السد ينتصر بصعوبة ويقترب من اللقب 2:18 دقيقة جماهير برشلونة تخشى من موسم صفري آخر 1:44 دقيقة إنفانتينو يعبر عن سعادته بزيارة السودان 4:35 دقيقة الحكومة البريطانية تأمل في عودة المشجعين جزئياً 3:40 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:26 دقيقة غياب بنزيمة عن مواجهة أتالانتا في دوري الأبطال 3:40 دقيقة إعادة انتخاب غرافينا رئيساً للاتحاد الإيطالي 0:54 دقيقة كالياري يٌقيل مدربه دي فرانشيسكو ويُعين سيمبليتشي 1:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي