على ملعب سان سييرو في مدينة ميلانو، أنهى سيتي الشوط الأول بتقدم ضئيل 1-0 سجله رحيم ستيرلينغ 7، وأضاع عدداً من الفرص دفع ثمنها لاحقاً، أبرزها ركلة جزاء سددها البرازيلي غابرييل جيسوس بشكل غريب بجانب القائم في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني أخرج بيب غوارديولا مدرب سيتي حارسه البرازيلي إيدرسون كإجراء احترازي بعد إصابة طفيفة لحقت به، فدخل التشيلي كلاوديو برافو.

وتلقى برافو هدفاً سريعاً في الشوط الثاني من قبل الكرواتي ماريو بازاليتيش 49.

واشتدت الدراما مع طرد برافو نفسه 81، ليضطر مدرب سيتي إلى إسناد مهمة حراسة المرمى إلى أحد اللاعبين فأدخل كايل والكر الذي بالفعل أبلى بلاءاً حسناً واستطاع أن يحفاظ على شباكه نظيفة ولينتهي اللقاء بالتعادل 0-0.

ولحساب المجموعة ذاتها انتهت مواجهة دينامو زغرب الكرو اتي وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالتعادل 3-3.

ويحتل سيتي المركز الأول برصيد 10 نقاط، يليه شاختار 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام دينامو زغرب وأخيراً أتلانتا بنقطة واحدة.