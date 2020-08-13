وقال سيتيين: "ندرك جيداً قوة المنافس ولن نقلل من ذلك. صحيح أنه فريق قوي للغاية واستثنائي ونحن أيضاً كذلك، لذلك ستكون المباراة متكافئة للغاية. لدينا الكثير لنقوم بهذه في هذه المباراة".

وعن مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي العائد من الإصابة قال مدرب برشلونة: "مسرورون بتواجده في القائمة وتحت تصرف الفريق ونطمح بأن يشارك لبعض الدقائق".

وأجاب سيتيين على سؤال المقارنة بين ميسي وليفاندوفسكي، قائلا": ليفاندوفسكي لاعب رائع، لكنه ليس بمستوى ليو. الأمر واضح للجميع. لقد سجل 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ويساعده زملاؤه في الفريق أيضا. إنه يمر بفترة رائعة من مسيرته، وكذلك ليو. لقد رأيناه ضد نابولي (فاز برشلونة 3-1 في إياب ثمن النهائي)".

ورأى سيتيين أن "بإمكان ميسي قيادتك إلى الفوز، هذا أمر مؤكد. لكن بالنسبة لي، لطالما آمنت بقوة الفريق (أكثر من قوة الفردية). حتى ميسي، يجب أن تساعده، أن تمرر له الكرات. هو قادر على صنع الفرص بمفرده، لكن بدون فريق قوي خلفه ليو لن يكون ليو الذي نعرفه".