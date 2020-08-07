ويستضيف برشلونة منافسه نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 وهو يبحث عن الاستمرار في المسابقة التي وصل إلى ربع النهائي فيها آخر 12 سنة.

وأصر سيتين على أن برشلونة لم يتراجع تحت قيادته رغم خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد: "برشلونة لم يخسر هويته، أعتقد أننا نجحنا في تحقيق العديد من الأشياء".

وأوضح سيتين: "العامل النفسي يتغير من مباراة إلى أخرى، الأمور الممتازة التي قمنا بها في مباريات سابقة علينا تعزيزها".

وركّز سيتين على تحسن فريقه مؤكداً دراسته المعمقة لنابولي الذي يملك العديد من نقاط القوة ويجب الحذر منه: " درسنا كلّ شيء عن نابولي، علينا أن ندافع جيداً عندما نفقد الكرة".



وتابع: " نابولي تطور كثيراً وهو فريق لديه نسب استحواذ عالية على الكرة".

ورفض سيتين الإجابة على الطريقة التي سيلعب بها أمام نابولي قائلاً: "سنهاجم عندما نحتاج للهجوم وندافع عندما نضطر إلى ذلك، علينا معرفة الوقت المناسب للقيام بالأشياء التي نريد القيام بها".

وفيما يتعلق بمشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة أمام نابولي قال سيتين: "التدريبات التي شارك بها ديمبيلي قليلة ولا يمكن أن نخاطر به".

ويكفي برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل بلا أهداف من أجل التأهل إلى ربع النهائي، علماً أن تكرار نتيجة الذهاب سيجر اللقاء إلى التمديد.