سولشار: لم أكن سعيداً بالأداء ولكننا فزنا من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 00:24 1:23 دقيقة أكد النرويجي أولي غونار مدرب مانشستر يونايتد أنه لم يكن راضياً على أداء فريقه في المباراة ضد فياريال رغم الفوز 2-1. وقال سولشار: "إن فياريال خلقوا فرصاً كثيرة وكانوا خصماً صعباً، رغم أننا كنا الأكثر استحواذاً على الكرة". مقابلات دوري أبطال أوروبا أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة سولشار: لم أكن سعيداً بالأداء ولكننا فزنا 1:34 دقيقة الدون بكل تواضع: هذا هو عملي 1:05 دقيقة أليغري: "الصبر مفتاح الفوز" 1:16 دقيقة توماس توخيل: "لم نجد المساحات" 0:51 دقيقة كييزا: "قدّمنا مباراة رائعة" 3:48 دقيقة إشبيلية يُجبر فولفسبورغ على التعادل 2:59 دقيقة سالزبورغ يتخطّى ليل ويتصدّر المجموعة السابعة 1:38 دقيقة كيف قرأ كومان خسارة برشلونة الموجعة أمام بنفيكا 4:47 دقيقة بايرن ميونيخ يمطر شباك دينامو كييف بخماسية نظيفة 4:38 دقيقة رونالدو يقود يونايتد لفوز دراماتيكي على فياريال