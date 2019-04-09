وقال المدرب النروجي إن الفرنسي مستعد لهذه المواجهة مضيفا أنه لا يراه يغيب عن الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وأكد النروجي أن الإنجاز الذي حققه فريقه في الدور ثمن النهائي حين عوض خسارته ذهابا على أرضه بفوز على باريس سان جيرمان إيابا، يمنحه الإيمان بقدرة فريقه على إقصاء برشلونة الإسباني من ربع النهائي.

وسيكون يونايتد أمام مهمة شاقة الأربعاء في ظل وجود الثنائي الهجومي الضارب لبرشلونة والمتمثل بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لكن سولسكاير يؤكد أن فريقه تعلم من الأخطاء التي ارتكبها في ذهاب ثمن النهائي حين خسر على أرضه صفر-2، قبل أن يفوز على الفريق الباريسي في عقر داره 3-1.

وقال النروجي الذي قلب وضع يونايتد منذ تسلم الاشراف عليه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو في كانون الأول/ديسمبر، "في إمكاني أن أشعر (عشية لقاء برشلونة) بالتوتر، الإثارة. شعرت بأن المزاج كان مختلفا قبل مباراتنا على أرضنا ضد باريس سان جيرمان. لقد تعلمنا من تلك المباراة ضد باريس سان جيرمان".

أضاف النروجي الذي خسر فريقه في مواجهة العملاق الكاتالوني في النهائي عامي 2009 و2011، "بالطبع، عندما تواجه برشلونة، بالقدرات التي يتمتعون بها، ندرك بأنه علينا الارتقاء بمستوانا. نعلم أنه يتوجب علينا أن نقدم أفضل مستوياتنا، وهذا الأمر لم نفعله على أرضنا ضد باريس سان جيرمان" الشهر الماضي.

واعتبر أن "نتيجة مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان أعطت اللاعبين والمشجعين الإيمان بأن الأمر ذاته ممكن أمام برشلونة".

وما يزيد من حجم الانجاز الذي حققه يونايتد ضد سان جيرمان في إياب ثمن النهائي، هو أن سولسكاير خاض اللقاء في غياب العديد من لاعبيه الأساسيين الذين غابوا إما بسبب الإيقاف أو الإصابة. وضمت تشكيلة يونايتد التي انتقلت الى ملعب بارك دي برانس، 10 لاعبين فقط من الفريق الأول، بينما استدعى المدرب العديد من اللاعبين الشبان.

وقد يضطر النروجي إلى مواجهة برشلونة أيضا بتشكيلة ناقصة، إذ يحوم الشك حول مشاركة ماركوس راشفورد والصربي نيمانيا ماتيتش بسبب مشاكل بدنية، بينما تأكد غياب الإسباني أندر هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا والعاجي إريك بايي بسبب الإصابة.

لكن سولسكاير سيستعيد خدمات نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي غاب عن إياب ثمن النهائي بسبب طرده في مباراة الذهاب ضد بطل فرنسا.

