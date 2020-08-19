وسجل لبايرن أهدافه، سيرج غنابري ثنائية 18و 33 والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي 88 لينتقل الفريق البافاري إلى المباراة النهائية ويضرب موعداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي على اللقب الغالي يوم الأحد القادم.

وعلى الرغم من البداية الجيدة والشجاعة من ليون وتمسكه بتشكيل الخطورة في بعض من أوقات المباراة، إلا أن خبرة بايرن وصلابته وشخصيته القوية كلها عوامل رجحت الكفة لأبناء المدرب فليك.

مباراة بايرن ميونيخ وليون - التغطية الخاصة

مثل نصف النهائي الليلة الماضية، فاز الفريق المرشح للتخطي بثلاثية نظيفة ولكن الفارق أن ليون كان أكثر شجاعة وخطورة، لا سيما تلك الفرص الذهبية المبكرة لديباي وإيكامبي.

صافرة نهاية المباراة تعلن فوز وتأهل بايرن ميونيخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عن جدارة واستحقاق بفوزه 3-0 على ليون.

ليفاندوفسكي هو ثاني لاعب يسجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا - بعد كريستيانو رونالدو (الذي فعل ذلك في ثلاث مناسبات، بما في ذلك الرقم القياسي 17 في 2013-2014).

(88) هدف ثالث لبايرن، الهدّاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي يرتقي بكل براعية ويزرع القبلة الثالثة مستفيداً من ركنية نفذها كيميتش

(84) عوّار يسدد لكن نوير في الموعد

(78) البديل البرازيلي كوتينيو يسدد كرة ملتفة تجاور القائم.

ربع ساعة على النهاية، على الرغم من محاولات ليون إلا أن النهايات لا تحمل من الخطورة الكثير، بايرن يتابع طريقه نحو النهائي.

(58) حسام عوّار يقدم هدية رائعة لإيكامبي الذي سدد لكن خروج نوير منع الكرة بقدمه.

( 56) نوير يمسك برأسية خطيرة من البرازيلي مارسيلو في حضور هجومي هو الأول لليون في الشوط الثاني.

(50) حارس ليون لوبيز يتصدى لتسديدة بيريسيتش الذي كاد في وضعية الإنفراد.

(46) بداية الشوط الثاني

سيرج غنابري هو ثاني لاعب ألماني يسجل ثنائية في نصف نهائي الأبطال بعد توماس مولر في 2012-13 ضد برشلونة.

نهاية الشوط الأول بتقدم مريح لبايرن ميونيخ الذي يسير بخطى ثابتة نحو النهائي

هدف ثانٍ (33) غنابري يضاعف النتيجة بمتابعة داخل منطقة الـ6 أمتار بعد عرضية مميزة من بيريسيتش تابعها ليفاندوفسكي تصدى لها الحارس فعادت لغنابري الذي وضعها بالمرمى أمام ضعف تغطية مدافعي ليون.

(25) حارس ليون لوبيز يتصدى لتسديدة قوية من غنابري.

هدف (18) غنابري يفتتح التسجيل بتسديدة قوية جداً بعد اختراق رائع لدفاعات ليون.

(17) الكاميروني توكو إيكامبي يصيب قائم نوير في أخطر فرص اللقاء.

ربع ساعة رائعة للغاية من ليون، صنع أكثر من فرصة للتسجيل وهدد مرمى نوير بشجاعة كبيرة.

(11) غوريتسكا كاد أن يفتتح التسجيل عندما تابع كرة وصل إليها بصعوبة حارس ليون أنطوني لوبيز.

(04) ممفيس ديباي يضيّع فرصة العمر حين يطيح بالكرة بجانب القائم بعد انفراده التام بنوير.

(01) الحكم الدولي الإسباني ماثيو لاهوز الذي قاد آخر كلاسيكو للكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة (2-0) لريال مدريد مدريد، يطلق صافرة البداية.

* سجل روبرت ليفاندوفسكي في 8 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ – فقط رود فان نيستلروي في 2003 (9) وكريستيانو رونالدو في 2018 (11) سجلوا في مباريات متتالية أكثر في تاريخ المنافسة.

* لم يفز ليون في مباراتين متتاليتين في نسخة واحدة من دوري الأبطال منذ موسم 2011-2012 عندما فاز ضد دينامو زغريب وأبويل نيقوسيا.

* لم يخسر بايرن ميونخ في آخر 28 مباراة في كافة البطولات (فاز 27 تعادل1) – أطول سلسلة في الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى حالياً. سجل الفريق خلال هذه المسيرة 94 هدفاً (معدل 3.4 في المباراة) وفاز في كل من آخر 19 مباراة. سجل الفريق 39 هدفاً في دوري الأبطال هذا الموسم – فقط 3 فرق في تاريخ البطولة سجلوا أهدافاً أكثر في نسخة واحدة من البطولة.

تشكيلتا بايرن ميونيخ وليون

* يلتقي فريقا بايرن ميونخ وليون في البطولات الأوروبية للمرة التاسعة وفاز الفريق الألماني في 4 من آخر 8 (ت 2 خ 2).