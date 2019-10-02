سواريز: "هذه صعوبة مباريات دوري أبطال أوروبا" من قبل beIN SPORTS October 2, 2019 23:19 1:46 دقيقة يعترف مهاجم برشلونة لويس سواريز بصعوبة الفوز على إنتر، لكنه يرى أن الأمور تسير في فريقه بشكل جيد لأنه متصدر ولم يخسر حتى الآن في دوري أبطال أوروبا. -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة كلوب: "علينا تعلم الدرس" 1:16 دقيقة ساديو مانيه يتحدّث عن فريقه السابق 1:16 دقيقة صلاح: "الفوز في دوري الأبطال لا يكون سهلاً" 3:18 دقيقة ليون ينتزع فوزاً ثميناً من لايبزيغ 1:40 دقيقة لاوتارو مارتينيز: "عملنا بجد" 3:47 دقيقة زينيت يُكرم وفادة بنفيكا 4:53 دقيقة أياكس يُطيح بفالنسيا في معقله 4:02 دقيقة تشيلسي يظفر بالفوز على أرض مستضيفه ليل 1:46 دقيقة سواريز: "هذه صعوبة مباريات دوري أبطال أوروبا" 5:01 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من "زوبعة" سالزبورغ