فراس بن أحمد

وتفوق برشلونة بهدفين لميسي (75 و82 من ركلة حرة رائعة تاريخية إذ بات في جراب الساحر 600 هدفاً مع البلوغرانا)، بعدما كان زميله الأوروغوياني لويس سواريز قد افتتح التسجيل في الدقيقة 26.

ويأمل برشلونة في الحفاظ على هذه الأفضلية المريحة حين يحل ضيفاً على رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الثلاثاء المقبل، لمواصلة حلمه بتكرار سيناريو 2009 و2015 بإحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا.

وتوج النادي الكاتالوني بطلاً للدوري الإسباني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ووصل إلى نهائي الكأس لمواجهة فالنسيا في 25 أيار/مايو.

تفاصيل وأهداف مباراة برشلونة وليفربول

⏰ RESULT ⏰



ℹ️ Suárez & Messi inspire Barcelona at Camp Nou

💥 Messi scores 600th Barça goal via stunning free-kick



🤔 Man of the match?#UCL pic.twitter.com/UyMVqLVL4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2019

برشلونة - ليفربول | نهاية المباراة بفوز برشلونة على ليفربول 3-صفر

دق 97 برشلونة - ليفربول | الفرنسي عصمان ديمبلي بطريقة طريفة يضيع هدفاً محققاً !

دق 84 برشلونة - ليفربول | كرة صلاح على القائم

دق 82 برشلونة - ليفربول | المبدع والساحر ميسي ينفذ كرة ثابتة بطريقة خرافية ويسجل الهدف الثالث (3-صفر): الأرجنتيني يسجل الهدف الـ600 في مسيرته مع برشلونة (683 مباراة).

دق 75 برشلونة - ليفربول | ميسي يسجل الهدف الثاني (2-صفر)، هدف جاء عكس سير المباراة

دق 72 برشلونة - ليفربول | برشلونة في أرضه وبين جماهيره يواجه صعوبات كبيرة في تقديم مردوده المعهود بعد أن وجد فريقاً انكليزياً منظماً وقوياً

دق 64 برشلونة - ليفربول | ميسي يضع فيدال في وضعية تسجيل لكن الأخير يتعامل مع الكرة بسذاجة كبيرة

دق 59 برشلونة - ليفربول | الحارس تير شتيغن ينقذ برشلونة من جديد

دق 57 برشلونة - ليفربول | برشلونة ضاع وسط الانتشار الجيد للفريق الانكليزي

دق 53 برشلونة - ليفربول | تصويبة المصري محمد صلاح كانت رائعة جداً

دق 47 برشلونة - ليفربول | تصويبة ميلنر تألق في ابعادها الحارس تير شتيغن

برشلونة - ليفربول | عودة المباراة في شوطها الثاني

⏰ HALF-TIME ⏰



⚽️ Luis Suárez flicks in Jordi Alba's cross

🔵🔴 Barcelona have now scored 500 #UCL goals



💪 Who has impressed so far?



Follow LIVE 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2019

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دق26 برشلونة - ليفربول | سواريز يفتتح التسجيل لفريق برشلونة 1-صفر : الأوروغوياني دوّن الهدف الـ500 للفريق الإسباني في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال

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برشلونة - ليفربول | بداية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعب الكامب نو

التشكيلة الأساسية للفريقين: برشلونة وليفربول