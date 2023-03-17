وجاءت القرعة على الشكل التالي:

- ميلان × نابولي (مواجهة إيطالية بحتة بسبب فتح القرعة والسماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد).

- مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ (ستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها بايرن 6 مرات آخرها عام 2020 فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول فيها).

- بنفيكا× إنتر (لعبا معاً مرة واحدة من قبل في النهائي عام 1965ـ وفي كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى لاقديم لليوربا ليغ في 2004)

- ريال مدريد × تشلسي (مواجهة مكررة من ربع نهائي الموسم الماضي).

وسيتواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة ميلان ونابولي مع الفائز من مباراة بنفيكا وإنتر، والفائز من مباراة ريال مدريد وتشلسي مع الفائز من لقاء مان سيتي وبايرن ميونيخ.

- حضور النجم الهولندي السابق باتريك كليفرت للمشاركة في سحب القرعة. باعتباره أحد الفائزين باللقب مع أياكس عام 1995.

- بدء مراسم القرعة رسمياً بحضور التركي حميد ألنتنتوب باعتبار أن النهائي سيقام في اسطنبول التركية.

وستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 11 و12 نيسان/أبريل القادم، على أن تقام مباريات العودة يومي 18 و19 نيسان / أبريل القادم.وفي الدور نصف النهائي ستقام مباراتا الذهاب يومي 9 و10 من أيار/مايو القادم، على أن تلعب مباراتا العودة ضمن الدور ذاته يومي 16 و17 من أيار/مايو أيضاً.

وتأهلت كل من الفرق التالية إلى ربع النهائي:

نابولي، ريال مدريد، بنفيكا، بايرن ميونيخ، إنتر، ميلان، مانشستر سيتي، تشيلسي.