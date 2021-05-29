ستيفن وبوليسيتش...لاعبان أميركيان في نهائي الأبطال من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 14:40 3:38 دقيقة نهائي بورتو سيشهد حضور لاعبين أميركيين يتعلّق الأمر بالحارس البديل لمانشستر سيتي زاكاري ستيفن ولاعب تشيلسي كريستيان بوليسيتش. تقارير إخبارية مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا تشيلسي كريستيان بوليسيتش زاكاري ستيفن -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة 3:29 دقيقة ثامن نهائي بين فريقين من دولة واحدة في الأبطال 0:49 دقيقة المجر تسمح بتوافد المشجعين الأجانب في "يورو 2020" 2:03 دقيقة توخيل وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا 3:15 دقيقة غوارديولا أمام فرصة إهداء السيتي لقب دوري الأبطال 3:38 دقيقة ستيفن وبوليسيتش...لاعبان أميركيان في نهائي الأبطال 1:00 دقيقة تأجيل محاكمة الطاقم الطبي لمارادونا 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي 2:04 دقيقة "سيتي" ينشد تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 6:23 دقيقة آخر أخبار نهائي الأبطال من أرض ملعب دراغاو