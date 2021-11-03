وأحرز بيدرو غونسالفيس الهدفين الأول والثاني لسيورتينغ في الدقيقتين 31 من ركلة جزاء و38 على التوالي ثم أضاف باولينيو الهدف الثالث في الدقيقة 41 قبل أن يختتم بابلو سارابيا أهداف الفريق البرتغالي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وأصبح بذلك رصيد سبورتينغ 6 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة خلف دورتموند الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً.

وكان الفريق البرتغالي خسر في الجولة الثانية أمام مستضيفه دورتموند بهدف نظيف علماً بأن الفريقين سيلتقيان مجدداً على أرض سبورتينغ في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.