وكان سبورتينغ بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين ليضمن البطاقة الثانية في هذه المجموعة فكان له ما أراد.

تقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع بدرو غونسالفيش (30 و39)، ثم ساءت الأمور بالنسبة إلى دورتموند بطرد لاعب وسطه إيمري تشان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، فاستغل سبورتينغ النقص العددي وسجل الهدف الثالث عن طريق بيدرو بورو الذي تابع كرة من ركلة جزاء سددها بدرو غونسالفيش وتصدى لها الحراس (81).

ورد دورتموند بهدف شرفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بواسطة الهولندي دونيل مالن لكن بعد فوات الاوان.

في المقابل، حصد أياكس العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15 نقطة مقابل 9 سبورتينغ لشبونة و6 لدورتموند، في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد.

دخل أياكس المباراة وهو في حاجة إلى التعادل ليحسم الصدارة في صالحه لكنه تخلف فيها اثر لمسة يد لمدافعه المغربي نصير مزرعاوي ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض انبرى لها بنجاح الجزائري رشيد غزال وسددها في سقف الشباك مفتتحاً التسجيل (22).

وسنحت فرصة لبشيكتاش للتقدم بهدفين لكن المهاجم الكندي كايل لارين أهدرها أواخر الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، زج مدرب أياكس اريك تن هاغ بالمهاجم الإيفواري سيباستيان هالر، فاحتاج الأخير إلى 9 دقائق فقط لإدراك التعادل بعد أن أنهى هجمة منسقة وأودع الكرة داخل الشباك من مسافة قصيرة (54).

وبات هالر رابع لاعب فقط في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في أوّل خمس مباريات له في البطولة للقارية بعد الأيطالي اليساندرو دل بييرو (1995)، والاسباني دييغو كوستا (2014) والنرويجي ارلينغ هالاند (2019).

وأول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات يخوضها في دوري أبطال أوروبا.

وسرعان ما أضاف هالر هدف الفوز لاياكس من كرة قوية عانقت الشباك (69) رافعاً رصيده الى 9 أهداف في المسابقة متساوياً مع مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب الهدافين.

وسجل هالر هدفاً ثالثاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.