سباليتي: " حارس مرمى ميلان هو قائد أوركسترا الدفاع" من قبل beIN SPORTS April 17, 2023 21:03 14:13 دقيقة أشاد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ميلان في إياب ربع نهائي دوري أبطل أوروبا بالحارس الفرنسي لفريق عاصمة الموضة مايك مانيان مشدداً على أنه قائد أوركسترا الدفاع. مقابلات لوتشيانو سباليتي دوري أبطال أوروبا نابولي -آخر الفيديوهات 5:15 دقيقة ليفربول يحقق فوزاً كبيراً على ليدز يونايتد 1:19 دقيقة غوارديولا يتحدث عن مانيه وبايرن 14:13 دقيقة سباليتي: " حارس ميلان هو قائد أوركسترا الدفاع" 10:42 دقيقة ميليتاو: "أنشيلوتي ملهم" 0:36 دقيقة فرج يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش 0:34 دقيقة نور الشربيني تتوج بلقب بطولة بريطانيا 0:46 دقيقة دجوكوفيتش يواصل الصدارة 0:43 دقيقة نهاية العلاقة بين نادي إنتر ولوكاكو؟ 0:40 دقيقة دايلي ميل: كلوب سيتحدث مع صلاح حول ركلات الجزاء 0:50 دقيقة تعادل آخر لآرسنال يظهر شعورهم بألم بالمطاردة