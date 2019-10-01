واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على مستضيفه غلطه سراي التركي بهدف دون رد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

أقيمت المباراة على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" وأحرز المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الوافد حديثاً على صفوف أمراء باريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

بذلك غرد سان جيرمان في الصدارة برصيد 6 نقاط فيما حل كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني بنقطتين وجاء غلطه في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد متذيل الترتيب.



